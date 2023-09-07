Адміністрація Байдена оголосила про новий пакет допомоги для Сил оборони. Що отримає Україна

США схвалили новий пакет зброї в рамках Ініціативи допомоги безпеці Україні (USAI) на $600 мільйонів, повідомляє Пентагон.

«Цей пакет включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості», — зазначено в тексті релізу.

Сили оборони України отримають:

обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;

підривні боєприпаси для усунення перешкод;

обладнання для розмінування;

підтримку й обладнання для навчання і технічного обслуговування.

Міноборони США 6 вересня оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю $175 мільйонів. Туди ввійшли боєприпаси зі збідненим ураном, боєприпаси для HIMARS тощо.