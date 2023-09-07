Науковці вперше виростили всередині свині нирки з переважно людськими клітинами

Науковці вперше виростили всередині свиней нирки, які містять переважно людські клітини.

Про це пише The Guardian.

Ці органи не є повністю людськими, оскільки судинна система і нерви створені зі свинячих клітин.

Попередні спроби виростити гібридні органи людини та свині провалилися, оскільки клітини свині розвиваються швидше за людські. Під час нового експерименту вчені створили нішу всередині ембріона і заповнили її людськими стовбуровими клітинами, які були інтегровані в ембріон свині.

Після культивування в лабораторії гібридні ембріони пересадили 13 сурогатним свиноматкам. Через 25—28 днів вагітність припинили, а ембріони вилучили й дослідили. Вони мали 50—60% клітин людини. У головному та спинному мозку теж виявили людські нервові клітини.

У нинішньому вигляді гібридні нирки непридатні для трансплантації. Однак це вагомий крок до вирощування людського органу за допомогою сучасних методів генної інженерії.