УЗ призначила додаткові рейси на напрямку Київ — Харків

«Укрзалізниця» призначає додаткові рейси потягу № 251/252 Київ — Харків, який курсуватиме з 14 по 16 вересня.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Поїзд вирушатиме з Києва 14, 15 та 16 вересня о 13:04 й прибуватиме до Харкова о 21:42. Зворотно, з Харкова, він відправлятиметься в ті ж дати о 23:50 і прибуватиме до Києва о 07:53.

Потяг курсуватиме через станції:

Дарниця;

Гребінка;

Лубни;

Миргород;

Полтава-Київська;

Люботин.

Квитки на всі рейси вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.