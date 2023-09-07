У Чорногорії змагаються за звання «найлінивішого громадянина». Учасники конкурсу лежать уже 20 днів

У Чорногорії триває конкурс за звання «найлінивішого громадянина». Семеро учасників лежать на килимках уже 20 днів.

Про це пише CNN.

Цей конкурс проводять у курортному містечку Брезна протягом 12 років. Організатор Радоня Благоєвич започаткував його, щоб висміяти популярний міф про лінь чорногорців.

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За правилами конкурсу, стояння або сидіння вважають порушенням і підставою для негайної дискваліфікації. Кожні вісім годин учасники мають 10 хвилин, щоб сходити в туалет. Вони також можуть читати і використовувати мобільні телефони та ноутбуки. Переможець отримає тисячу євро.

Цього року «найлінівішим громадянином» побажала стати 21 людина, але наразі учасників залишилося лише семеро.

«Ми всі почуваємося добре, чудово, проблем зі здоровʼям немає, нас балують, нам залишається лише лежати», — сказала 38-річна переможниця 2021 року Дубравка Аксіч.