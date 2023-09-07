ТРЦ «Магелан» у Києві з 18-ї спроби продали на аукціоні за 620 мільйонів гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з вісімнадцятої спроби продав ТРЦ «Магелан» у Києві за 620 мільйонів гривень. За час аукціону ціна на лот зросла на понад 170 мільйонів, початкова ж становила 448,5 мільйона.

Покупець одразу ж перерахував усю суму. Ці гроші підуть на розрахунок із кредиторами МР Банку, на балансі якого обліковувалися активи. Договір купівлі-продажу вже підписали.

ТРЦ «Магелан» площею понад 28 500 квадратних метрів розташований у Києві на проспекті Академіка Глушкова, він входив до активів російського МР Банку.

Участь у торгах, які відбувалися за англійською моделлю аукціону, взяли троє учасників: ТОВ «Ай кью компанії» з остаточною пропозицією 448,47 мільйона гривень, ТОВ «Маркет-сервіс Голосіївський» — 620 мільйонів, і ТОВ «Птахоплемзавод «Коробовський» — 620 мільйонів і одна гривня, яке і стало переможцем аукціону.

«Птахоплемзавод «Коробовський» заснований у 2003 році зі статутним капіталом 115 800 гривень. Основний вид діяльності — розведення свійської птиці. Станом на 2022 рік компанія зареєструвала збитки на 7,8 мільйона гривень й активи 151 мільйон та отримала 176 мільйонів виручки.