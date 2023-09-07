monobank запустив міжнародну доставку фізичних карток у 180 країн

Співзасновник monobank Олег Гороховський оголосив про запуск міжнародної доставки фізичних карток mono у понад 180 країн.
«Якщо ви вже з нами і вам треба пластик — замовляйте. Якщо ви давно хотіли стати клієнтом mono з-за кордону (лише для резидентів України) — замовляйте», — написав Олег Гороховський.
Для замовлення послуги потрібно оновити застосунок і вибрати в меню послугу «Оформлення фізичної картки».
«Наскільки мені відомо, це перша технологічна реалізація міжнародної доставки карток клієнтам серед українських банків», — додав співзасновник monobank.
- monobank запустився в Україні 22 листопада 2017 року. Станом на 12 липня 2023 року він обслуговує 7,4 мільйона клієнтів. Бренд monobank належить спільно групі «ТАС» Сергія Тігіпка і Fintech Band та працює на базі Універсал Банку (що входить до групи «TAC»).