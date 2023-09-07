GKIDS Films випустив перший тизер нової анімації Хаяо Міядзакі «Хлопчик і чапля»

Американський дистрибʼютор анімаційних фільмів GKIDS Films випустив тизер нового фільму Хаяо Міядзакі «Хлопчик і чапля» (інша назва — «Як ти поживаєш»).
В американському прокаті фільм стартує 8 грудня 2023 року, пише Hollywood Reporter.
Фільм розповідає про життя хлопця Махіто Макі (Сома Сантокі) під час Другої світової війни. Юнак переживає жахливу сімейну трагедію і змушений переїхати в сільську місцевість, де його батько (Такуя Кімура) виготовляє деталі для літаків японських військових (як це робив батько Міядзакі).
Махіто починає досліджувати таємничі краєвиди й зустрічає сіру чаплю — з цього моменту фільм перетворюється на фантасмагорію.
«Хлопчик і чапля» — це перший повнометражний фільм Міядзакі за останні десять років після «Вітер дужчає» 2013 року, а також перша повнометражна робота Studio Ghibli після CG-фільму «Ая і відьма» 2020 року, знятого сином Міядзакі Ґоро.
- Міядзакі Хаяо — один з найвідоміших у світі японських мультиплікаторів і анімаційних режисерів. Його часто називають азійським Волтом Діснеєм, хоча сам аніматор не любить цього порівняння. В Японії Міядзакі прославився завдяки повнометражним анімаційним шедеврам «Навсікая з Долини Вітрів» (1984), «Небесний замок Лапута» (1986), «Мій сусід Тоторо» (1988). На Заході він став широко відомим після випуску у 1997 році його фільму «Принцеса Мононоке». У 2003 році твір Міядзакі «Віднесені привидами» отримав премію Оскар як найкращий анімаційний фільм року.