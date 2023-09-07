Bloomberg: G20 погодилася прийняти до своїх лав Африканський Союз

«Велика двадцятка» погодилася надати Африканському Союзу статус постійного члена блоку.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з цього питання.

За їхніми даними, цей крок надасть Африканському Союзу такий самий статус, як і ЄС. Очікують, що про це рішення оголосять на саміті в Індії.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді, який приймає саміт G20, називає надання Африканському Союзу повноправного членства своїм пріоритетом. Джорджія Мелоні з Італії теж виступала за членство блоку у «Великій двадцятці».

На початку травня під час візиту до Ефіопії канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Африканський Союз стати постійним членом G20. Шольц наголосив, що Африка має відігравати більшу міжнародну роль.

Лідери ЄС планують провести зустріч високого рівня з африканськими лідерами на полях саміту G20 в Індії. На ній обговорять наслідки війни росії в Україні для глобальної продовольчої безпеки, реформування глобальної фінансової архітектури, покращення умов для приватних інвестицій та інфраструктурних проектів в Африці, а також ситуацію в регіоні Сахель.