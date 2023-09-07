США має переконати «глобальний Південь», що його добробут залежить від ситуації в Україні. Огляд матеріалів іноземних медіа 6 вересня

Впливовий колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус стверджує, що хоча країни умовного «глобального Півдня» і мають безумовну повагу до Володимира Зеленського та боротьби українського народу, вони не поділяють позицій ані Києва, ані Вашингтону, ані Брюсселю щодо причин війни і способів її завершити. А підтримка умовних Нігерії та Бразилії може наблизити перемогу України.

Причини скепсису країн Азії, Африки й Латинської Америки частково зрозумілі. По-перше, Захід тривалий час приділяв їм мало уваги. Вашингтон традиційно наголошує на численних гуманітарних проєктах для «глобального Півдня», однак ефективність більшості з них залишає бажати кращого, про що свідчать показники ООН. У 2016 році організація визначила 160 показників розвитку біднішої частини світу, яких варто прагнути. Зараз аналіз показує, що третина з цих показників впали до гіршого рівня, аніж був.

Агресору в цій війні вдається переконувати умовні Індію чи Аргентину, що у спричинених війною проблемах, із якими вони стикаються, винний Захід. Хоча принаймні в деяких з них, зокрема у продовольчій кризі, однозначно винна саме росія. Щоб обійти цю брехню, Захід може озброїтись принципом: якщо країни «глобального Півдня» хочуть вирішити ту ж проблему з цінами на зернові, вони мають ефективно працювати на завершення війни. Наблизити його в реальності може лише підтримка позиції Заходу і Києва. Це прагматичний, але дієвий та найбільш ефективний в поточній ситуації підхід, пише Ігнатіус.

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