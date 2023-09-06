Суд ЄС уперше дозволив скасувати санкції щодо російського бізнесмена

Європейський суд загальної юрисдикції вперше скасував санкції щодо російського бізнесмена, які запроваджували через вторгнення рф в Україну.

Рішення суд ухвалив 6 вересня, деталі повідомляють видання Financial Times і Politico.

Ідеться про Олександра Шульгіна, колишнього голову маркетплейсу Ozon. Щодо нього запроваджували санкції за те, що він був присутній на зустрічі російських олігархів, яку путін скликав 25 лютого 2022 року. ЄС не зміг достатньо довести, що Шульгін підтримував політику, яка загрожувала стабільності в Україні або що він залишався провідним бізнесменом після того, як у квітні минулого року пішов у відставку з посади генерального директора компанії електронної комерції Ozon. Це рішення суду можна оскаржити.

Як пояснили «Радіо Свобода» у пресслужбі суду, Шульгін у своєму позові не оскаржував санкції як такі, а лише вимагав виключити його з майбутніх списків. У Раді ЄС раніше погодили, що не включатимуть Шульгіна до оновлених списків, які опублікують у вересні, з огляду на слабкі аргументи проти колишнього бізнесмена.

Разом із Шульгіним санкції оскаржували сталеливарний магнат Дмитро Пумпʼянський, його дружина Галина та їхній син Олександр; колишній гендиректор пошукової системи «Яндекс» Тигран Худавердян і нафтовий магнат Михайло Гуцерієв, який у 2021 році потрапив під санкції через звʼязки з Білорусю. Їм суд ЄС відмовив.