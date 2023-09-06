Нью-Йорк обмежує можливості для орендодавців у місті

Платформа для оренди житла Airbnb попереджає про нові правила, які стосуються Нью-Йорка у США.

Про це пише Sky News.

Відтепер мешканці Нью-Йорка, які здають свою нерухомість в оренду без ліцензії, можуть приймати не більше двох туристів одночасно і повинні залишатися з ними в приміщенні.

Тому туристи знайдуть набагато менше варіантів оренди в Нью-Йорку, ніж раніше, коли платформі дозволялося робити так, аби всі орендодавці здавали нерухомість туристам на тиждень або на ніч без ліценції.

Господарі без ліцензії не мають права заселяти, наприклад, родину з трьох людей чи приймати замовлення на вечірки.

До влади міста вже надійшло 3 800 заявок від людей, які бажають зареєструватися як власники нерухомості, але наразі схвалено трохи менше ніж 300.

Платформа Airbnb була проти нових правил, стверджуючи, що суворі умови негативно вплинуть на туристів, які шукають доступне житло.

Нью-Йорк не перше місто, що обмежує короткострокову оренду для платформ у своєму місті. Так само роблять Сан-Франциско, Амстердам, Берлін.