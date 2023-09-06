Уночі 6 вересня США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III. Ракету без боєзаряду запустили з бази «Ванденберг» у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляють на сайті бази «Ванденберг» Космічних сил США.

За словами полковника Браяна Тітуса, який керував запуском, «ці випробування демонструють готовність ядерних сил США та вселяють упевненість в ефективності засобів ядерного стримування».

Напередодні запуск анонсував представник Пентагону Пат Райдер. Зокрема, він уточнив, що це планові випробування, їх запланували ще декілька років тому. Також військовий додав, що про запуск повідомляли росію.