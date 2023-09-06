У Пакистані відправлятимуть до вʼязниці батьків, які відмовились вакцинувати дітей

У пакистанській провінції Сінд батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей від інфекційних захворювань, можуть увʼязнити або оштрафувати.

Про це пише The Guardian.

Новий закон запровадили з метою викорінити поліомієліт, дифтерію, правець, кашлюк, кір, епідемічний паротит і краснуху. У вересні він набуває чинності.

Батьки, які не дозволять вакцинувати своїх дітей, можуть провести місяць у вʼязниці або заплатити штраф 50 тисяч пакистанських рупій ($163).

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, Пакистан і Афганістан є єдиними країнами, де зафіксували поширення поліомієліту. Цього року в Пакистані зареєстрували два випадки дикого поліомієліту порівняно із 20 у 2022 році.

Однак понад 62 тисячі батьків, більшість з яких мешкають у провінції Сінд, відмовилися вакцинувати від поліомієліту своїх дітей під час загальнонаціональної кампанії у січні цього року.