«Найгучніша з початку повномасштабної війни відставка» свідчить про проблему корупції. Огляд матеріалів іноземних медіа 5 вересня

Керівник київського бюро The New York Times Ендрю Крамер написав велику статтю про відставку міністра оборони Олексія Рєзнікова. За його словами, вона свідчить передусім про корупційні проблеми української влади. І зараз ― саме час для них проявитися.

Рік тому скандали із закупівлями Міноборони складно було уявити, оскільки рівень мобілізованості суспільства був іншим, а люди згуртувались довкола влади, покладаючи на неї чимало надій. В умовах, коли саме існування держави під загрозою, це логічна поведінка, пише Крамер.

Зараз ситуація змінилася. Про корупцію заговорили й партнери України, і самі громадяни країни. Заговорила й опозиція ― так, журналіст цитує депутата «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка, який «не може похвалити антикорупційну політику президента в часи повномасштабної війни». Високопосадовці зі США звертають особливу увагу на підзвітність українських відомств, які отримують десятки мільярдів доларів і розміщують замовлення на різного роду зброю ― і ці замовлення не завжди виконуються належним чином. Фронт стикається з перебоями в поставках снарядів, що інколи свідчить про корупційні проблеми в системі.

Раніше Україна була відома своєю корумпованістю ― здебільшого вона проявлялась у державних закупівлях і роботі майже трьох тисяч держпідприємств. В умовах повномасштабної війни з росією половина витрат українського бюджету йде на армію, а значна частина з тієї суми ― на закупівлі для Сил оборони. Це відкриває значний простір для зловживань, й очевидно, що вони відбуваються. Сам міністр оборони в подібних скандалах забруднений не був ― однак те, як він коментував частину закупівель, не допомагало боротися з фактичними й потенційними зловживаннями.

Також у статті згадується недавнє затримання олігарха Ігоря Коломойського. Колись один з найвпливовіших бізнесменів у країні отримав реальну перспективу опинитися за ґратами ― за звинуваченням у корупційних діях. Боротьбі Зеленського з корупцією не бракує хаотичності, пише Крамер, а також радикальності ― наприклад, чого варта недавня пропозиція прирівняти корупційні дії до державної зради. Утім, загалом це позитивне явище, каже у статті керівник українського відділення організації Transparency International Андрій Боровик. Воно свідчить, що українське суспільство здатне водночас і воювати, і боротися з корупцією. «Скандали ― це добре. Війна не має бути приводом закривати очі на зловживання», ― запевняє Боровик.

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