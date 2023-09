У США з аукціону продадуть понад сотню памʼятних речей гурту The Beatles

У Нью-Джерсі з аукціону продадуть понад сотню памʼятних речей учасників легендарного гурту The Beatles. Очікують, що вони коштуватимуть $6 мільйонів.

Про це пише CNN.

Серед лотів також є альбом With the Beatles, підписаний Джоном Ленноном і Рінго Старром, і квиток з першого концерту The Beatles у США.

Також продадуть костюм, який колись носив Джон Леннон, пару звукозаписних консолей, якими гурт користувався у студії Abbey Road, і набір карикатур із підписом.

Очікується, що квиток на виставу Washington Coliseum 1964 року продадуть за $4 000—6 000. Карикатури, намальовані на стіні для «Шоу Еда Саллівана», оцінюють від $750 тисяч до мільйона, а чорний вечірній костюм Леннона — у 500 000—750 000.

Ще один лот – написана від руки вітальна листівка, підписана Джорджем Гаррісоном, на якій зображений Адольф Гітлер. На листівці є слова: «Стіву» та «З днем народження, друже», і підпис : «Адольф Шикенгрубер, Джордж, Олівія та Дані».

У книзі, опублікованій у 1989 році, стверджувалося, що Гаррісон володів нацистськими пам’ятними речами, зокрема, мав фотографії Гітлера. Гаррісон завжди це заперечував і навіть подав до суду на журнал, який писав про це.