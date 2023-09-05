ДБР викрило викрадачів військової амуніції. Майно ЗСУ продавали в інтернеті

Державне бюро розслідувань разом з поліцією виявили схему продажу військової амуніції Збройних сил України.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зловмисники продавали термобілизну, військову форму, саперні лопатки, військові фляги, військове взуття тощо. На етикетках було вказано «Власність ЗСУ. Не для продажу».

ДБР

Зловмисники діяли в місті Камʼянець-Подільський на Хмельниччині. До схеми залучили щонайменше двох військових і трьох цивільних.

Військові викрадали майно ЗСУ та передавали його цивільним, а ті продавали речі онлайн. Також фігуранти приймали окремі «замовлення» і крали відповідне військове майно. Отримані гроші вони ділили між собою.

31 серпня правоохоронці провели 15 обшуків на складах військової частини, у домівках причетних до вчинення злочину і в місцях, де зберігали вкрадене майно.

ДБР

Наразі слідство шукає інших можливих учасників злочинної схеми. Попередня кваліфікація - викрадення та привласнення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Стаття передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років.