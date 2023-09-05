Bihus.Info: Міноборони віддало 650 млн фірмі екснардепа за дрони сумнівної якості

Міністерство оборони замовили виготовлення дронів сумнівної якості у фірми, якою володіє дружина екснардепа Борислава Розенблата.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

За даними журналістів, у грудні 2022 року Міноборони замовили 55 безпілотників HAWK за 807 млн грн і сплатили аванс на 650 млн. Виготовити їх фірма ТОВ «Українські авіаційні системи», якою володіє дружина Розенблата, до середини серпня.

Bihus.info розповідають, на навчаннях для операторів БПАК у середині липня дрони злітали через раз, завалювались і давали неякісну картинку. Сам Розенблат тоді переконував, що до моменту завершення навчань і передачі замовлення всі недоліки виправлять.

За день до здачі контракту, 14 серпня, виявилось, що до здачі готові лише чотири із 55 замовлених «пташок», йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Як зазначають журналісти, виробник переконував, що на ринку з 2018 року і має серійне виробництво комплексів HAWK.

Під час тестового польоту перший безпілотник злетів, але згодом втратив картинку. Тоді Розенблат припустив, що борт перегрівся і попросив дати БпЛА «другий шанс», йдеться в розслідуванні журністів. Під час другого польоту дрон злетів, однак приземлитись йому не вдалося. Як наслідок відламані крила і тріщина на носі. Це Розенблат пояснив «особливостями моделі».

Проблеми виникли також з іншими комплексами, розповідають журналісти. Загалом з 4 комплексі нормально функціонував лише один.

Міноборони перенесло «дедлайн» здачі першої партії дронів на жовтень, зазначають в Bihus.info.