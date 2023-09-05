Bloomberg: Африканський Союз може стати постійним членом G20

В Індії відбудеться саміт лідерів G20, куди відмовилися приїжджати Сі Цзіньпін та путін. Цим хоче скористатися Європейський Союз і схвалити заявку Африканського Союзу на постійне членство у G20.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Країни G20 хочуть переглянути партнерство з Африкою на тлі її зближення з росією та Китаєм. Однак вихід рф із «зернової угоди» найбільше вдарив по країнах, що розвиваються, тому Європа отримала можливість вплинути на такі держави, аби ті засудили війну рф в Україні.

Постійне членство, а не статус «запрошеної міжнародної організації», надасть Африканському Союзу такі ж можливості, які має ЄС.