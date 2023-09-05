Генштаб: Війська росії втратили в Україні ще 560 військових і 38 артилерійських систем

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 5 вересня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 560 військових убитими, 9 танків, 7 бронемашин, 38 артилерійських систем та 6 реактивних систем, одну систему ППО, 31 дрон, 26 одиниць автотехніки та 4 одиниці спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

На фронті Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Там вони закріплюються на досягнутих рубежах і ведуть контрбатарейну боротьбу. За минулу добу було 29 бойових зіткнень.