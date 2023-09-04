У Новій Зеландії під час кесаревого розтину в тілі жінки забули хірургічний інструмент завбільшки з обідню тарілку

У Новій Зеландії в жінки, яка страждала від хронічного болю протягом 18 місяців після кесаревого розтину, у животі знайшли хірургічний інструмент завбільшки з обідню тарілку.

Це підтвердила комісар Нової Зеландії з охорони здоровʼя та інвалідності Мораг Макдавелл.

Жінка народила у 2020 році в міській лікарні Окленду. У її животі знайшли ретрактор Алексіса (AWR) — це пристрій, що використовують для відтягування країв рани до 17 сантиметрів під час операції. Після операції жінка страждала від хронічного болю в животі, поки пристрій випадково не побачили під час компʼютерної томографії черевної порожнини, рентгенівські промені його не бачили.