Нові iPhone будуть із розʼємами USB замість Lightning

Apple замінить порт зарядки iPhone з Lightning на USB-C.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання повідомляє, попри те, що перехід мобільних на стандарт USB-C буде на вимогу ЄС, в Apple говоритимуть про зміни в позитивному ключі, розповідатимуть про переваги такого рішення. Серед переваг називатимуть такі:
- один зарядний кабель для iPhone, Mac і iPad;
- революційне збільшення швидкості передачі даних для нових високоякісних моделей iPhone;
- у деяких випадках телефони заряджатимуться швидше;
- телефони будуть сумісні з іншими зарядними пристроями (не Apple).
Під час перемовин з ЄС в Apple наводили аргументи проти переходу на USB-C, зокрема, що зміна нашкодить навколишньому середовищу, адже мільярди застарілих кабелів можуть опинитися на звалищі, Apple навіть називала це «потенційно шкідливим впливом урядів на дизайн продукту».
У переході й справді є певні недоліки, пишуть Bloomberg:
- Apple може втратити частину доходу від аксесуарів, де використовувалися Lightning.
- Грошові витрати для переходу на USB-C.
- Підвищена сумісність з екосистемою Android може спростити клієнтам відхід від Apple.
- Ризик «невдалого PR», плутанина серед споживачів.
На початку 2022 року Apple розпочала внутрішнє тестування iPhone з портами USB-C, тестування ланцюга постачань, заміну програмного забезпечення гаджета для переходу на інший порт.
Про дату переходу та інші деталі Bloomberg не повідомляє.
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