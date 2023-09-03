Ізраїль збудує стіну на кордоні з Йорданією

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна збудує стіну на кордоні з Йорданією. Про це він повідомив 3 вересня, а деталі пише Jewish Press.

Нетаньягу написав, що Ізраїль збудував паркан уздовж південного кордону з Єгиптом і тим самим запобіг проникненню в країну понад мільйона африканців. «Тепер ми побудуємо паркан на нашому східному кордоні [з Йорданією] і подбаємо про те, щоб звідти не було проникнення. Ми захистимо наші кордони — ми захистимо нашу країну», — написав премʼєр.

У травні 2018 року уряд Ізраїлю оголосив про завершення будівництва 34-кілометрового прикордонного паркану між півднем Ізраїлю та Йорданією, який призначений для захисту від терористів цивільних літаків, що приземляються в міжнародному аеропорту «Рамон» у долині Тимна. Поточний проєкт подовжить стіну на північ.

Також Ізраїль за три роки збудував 245-кілометровий паркан вздовж єгипетського кордону. Ізраїльсько-єгипетський барʼєр майже повністю зупинив масове проникнення мігрантів з Африки, а також послужив додатковим заходом безпеки проти проникнення терористів.