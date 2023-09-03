Проливні дощі зірвали фестиваль Burning Man у США. Учасники не можуть покинути територію заходу

Фестиваль незалежного мистецтва Burning Man, який проходить в американському штаті Невада в пустелі Блек-Рок, фактично зупинився через проливні дощі.

Про це повідомляють на сторінці організаторів фестивалю у соціальній мережі X (Twitter).

«Вʼїзд і виїзд зупинено до подальшого повідомлення. Водіння заборонено, за винятком машин швидкої допомоги. Якщо ви перебуваєте в BRC, економне їжу, воду і пальне і ховайтеся в теплому та безпечному місці», – ідеться в публікації.

Традиційно кульмінацією заходу щороку є спалення величезної деревʼяної скульптури людини після заходу сонця в суботу перед Днем праці. Він припадає в США на перший понеділок вересня, тож очікувана мистецька подія цього року мала статися 2 вересня, але злива перетворила пустелю на грязьову яму, через що організатори закрили вʼїзд і відклали спалення.

Місцева влада повідомила про смерть людини на фестивалі — це сталося під час дощу.

За прогнозом, дощі не припиняться до вечора неділі, 3 вересня. Сам фестиваль, який розпочався 27 серпня, мав закінчитись у понеділок, 4 вересня.