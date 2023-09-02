Австралія розпочала місію з порятунку дослідника з Антарктики

Австралія почала термінову операцію з порятунку дослідника з «прогресивним захворюванням» із віддаленого форпосту Кейсі в Антарктиді.

Про це пише BBC.

Представники Австралійської антарктичної програми (AAP) заявили, що криголам RSV Nuyina вийшов з Тасманії минулого тижня. Йому треба подолати 3 443 кілометри, щоб дістатися до станції. Максимальна швидкість криголаму — 16 вузлів (29,6 км/год).

Авіарятувальна служба не може допомогти експедитору, бо зараз в Антарктиді зима — найнебезпечніший період, коли на підготовку посадкової смуги знадобилися б тижні.

Зараз на форпості Кейсі перебувають 20 людей.

Евакуація з Антарктиди часто буває складною і небезпечною та може потребувати допомоги міжнародних партнерів. Наприклад, у грудні 2020 року Австралії знадобилася допомога США та Китаю для евакуації дослідника. Раніше того ж року австралійський Airbus A319 відправився на станцію Мак-Мердо для евакуації хворого американця.