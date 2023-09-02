На місці поселення мая в Мексиці археологи знайшли прикрасу з людської кістки

Археологи, які працюють на руїнах Паленке, стародавнього міста й поселення цивілізації мая в Мексиці, знайшли прикрасу для носа, зроблену з людської кістки.

Про це пише CNN.

Вважається, що артефакт розміром близько 5 на 6 сантиметрів носили священники під час церемоній на честь бога блискавки, родючості й достатку.

За словами директора Національного інституту антропології та історії, який проводив розкопки, ця прикраса показує чуттєвість мая до мистецтва.

Національний інститут антропології та історії Мексики (INAH)

Прикрасу зробили з фрагмента дистальної великогомілкової кістки і вигравіювали на ній символи спілкування з богами та предками. У центрі — профіль чоловіка цивілізації мая в головному уборі та намисті з бісеру.