На дні озера Мічиган знайшли 156-річний човен

Дослідники виявили неушкоджені залишки шхуни, яка затонула в озері Мічиган у 1881 році неподалік узбережжя Вісконсіну.
Про це пише Associated Press.
Брендон Бейллод і Роберт Джек знайшли 156-річний човен «Тринідад» на глибині 82 метри. На борту збереглися речі моряків, якорі та палубне спорядження.
У 1867 році Вільям Кіф побудував цю шхуну в Гранд-Айленді, штат Нью-Йорк. Вона перевозила вантажі, зокрема зерно, між містами Мілуокі й Освего.
Уранці 13 травня 1881 року корабель, завантажений вугіллям, затонув приблизно за 16,1 км від берега. Разом із судном затонув собака капітана Джона Хіггінса. Сам капітан і вісім моряків вижили та за 8 годин доплили на веслах до міста Алгома.
Нині Вісконсінське історичне товариство створило тривимірну модель корабля, щоб люди могли досліджувати його онлайн.
- У липні з уламків римського корабля, якому 2 000 років і який лежав на глибині 350 метрів, дістали скляний посуд в ідеальному стані.