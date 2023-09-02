На дні озера Мічиган знайшли 156-річний човен

Дослідники виявили неушкоджені залишки шхуни, яка затонула в озері Мічиган у 1881 році неподалік узбережжя Вісконсіну.

Про це пише Associated Press.

Брендон Бейллод і Роберт Джек знайшли 156-річний човен «Тринідад» на глибині 82 метри. На борту збереглися речі моряків, якорі та палубне спорядження.

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У 1867 році Вільям Кіф побудував цю шхуну в Гранд-Айленді, штат Нью-Йорк. Вона перевозила вантажі, зокрема зерно, між містами Мілуокі й Освего.

Уранці 13 травня 1881 року корабель, завантажений вугіллям, затонув приблизно за 16,1 км від берега. Разом із судном затонув собака капітана Джона Хіггінса. Сам капітан і вісім моряків вижили та за 8 годин доплили на веслах до міста Алгома.

Нині Вісконсінське історичне товариство створило тривимірну модель корабля, щоб люди могли досліджувати його онлайн.