МОК не допустив спортсменів з росії та Білорусі до участі в Азійських іграх

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Олімпійська рада Азії (ОРА) не допустили до участі в Азійських іграх, що розпочнуться 23 вересня, спортсменів із росії та Білорусі, повідомляє газета The Indian Express.

«Концепція участі спортсменів із російськими та білоруськими паспортами в Азійських іграх 2023 року обговорювалася на Олімпійському саміті в грудні 2022 року, але виявилася нездійсненною з технічних причин», — повідомили в МОК The Indian Express.

У виданні зазначають, що «незрозуміло, чи будуть російські спортсмени недопущені до участі лише в Азійських іграх, чи у всіх континентальних олімпійських відбіркових змаганнях».