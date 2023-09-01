Японська компанія представила доглядову косметику для астронавтів

Японська косметична компанія POLA та ANA Holdings представила засоби для догляду за шкірою астронавтів, розроблені під умови космічних подорожей, під назвою Cosmology.

Про це пише CNN.

Японський астронавт Кімія Юї вирушить на Міжнародну космічну станцію наступного року і візьме із собою гель для вмивання та лосьйон.

Cosmology

Щоб зекономити воду, гель можна буде просто витирати з обличчя, а лосьйон залишатиметься в напівтвердому стані й не розсипатиметься в умовах космічної гравітації.

Однак це не перші косметичні засоби, які відправляться у космос. Там уже побували, зокрема, вазелін і сироватка від Estée Lauder.