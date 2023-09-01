У Японії 90-літній альпініст підкорив гору Фудзі в інвалідному візку

Девʼяносторічний японський альпініст Юічіро Міура піднявся на вершину гори Фудзі на інвалідному візку. Йому допомагали близько десяти людей.

Про це пише Kyodo News.

У 1966 році він спустився на лижах з гори Фудзі, а у 2003, 2008 і 2013 роках — у віці 70, 75 і 80 років — успішно піднявся на Еверест. Він став став найстаршою людиною, яка підкорила цю гору.

У червні 2020 альпініста госпіталізували через хворобу, що викликала частковий параліч, однак він вирішив знову підкорити гору.

Міура почав сходження від базового табору на Фудзі близько 05:15 і приблизно за дві години досяг вершини. Там його зустріли учні школи, названої на його честь.

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«Дякую всім, я зміг здійснити своє бажання піднятися на вершину. Це чудово», — заявив він.