У Британії заборонили мачете і так звані зомбі-ножі

Влада Великої Британії заборонила небезпечні типи холодної зброї, у тому числі мачете та ножі, створені за образами з фільмів про зомбі. Усе через зростання насильства в країні.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Великої Британії.

Уряд заборонив ножі, які не мають «жодного практичного застосування», і уточнив положення заборони від 2016 року. Тоді виробники і продавці холодної зброї обходили її, але тепер у нормі є така характеристика: «Будь-яка клинкова зброя, більша за вісім дюймів [20 см] у довжину з гладкою ріжучою кромкою і гострим кінцем, яка також має зазубрену ріжучу кромку, більше одного отвору в лезі або кілька гострих країв, таких як шипи».

Максимальний термін покарання за ввезення, виробництво, зберігання та продаж цих ножів буде збільшено з шести місяців до двох років. Поліція також отримає право вилучати та знищувати таку зброю, знайдену навіть на території приватної власності, за наявності підстав вважати, що ніж буде використаний для злочину.

Винятки лише для ножів, які становлять історичну цінність, та предметів ручної роботи, аби уникнути негативних наслідків для британського ринку антикваріату.

Раніше газета Guardian повідомляла, що кількість злочинів із застосуванням ножів збільшилася в Британії на 34% за останнє десятиліття і досягла 45 тисяч випадків. За минулий рік Управління національної статистики нарахувало щонайменше 282 вбивства за допомогою ножів. Це на 19% більше ніж у попередньому році.