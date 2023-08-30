США із союзниками ліквідували хакерську мережу фінмахінацій Qakbot. Її повʼязують із росією

США та партнери ліквідували хакерську мережу Qakbot. Її активно використовували кіберзлочинці для фінансових махінацій.
Про це повідомляють Reuters, посилаючись на прокурора США Мартіна Естраду.
Міністерство юстиції США заявило, що в операції під назвою «Качине полювання» брали участь Федеральне бюро розслідувань США та Франція, Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Румунія і Латвія.
Прокурор Мартін Естрада каже, що операція проти Qakbot — найтехнологічніша з тих, що проводило Міністерство проти ботнету. Завдяки їй від майбутніх атак врятовані багато людей.
- Уперше виявлений понад десять років тому, Qakbot зазвичай поширюється через шкідливі електронні листи.
- Дослідники з безпеки вважають, що Qakbot походить з росії та атакував організації по всьому світу — від Німеччини до Аргентини.
- Qakbot заразив майже 700 тисяч компʼютерів у всьому світі.