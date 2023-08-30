У Швейцарії судитимуть ексофіцера білоруського спецзагону. Він причетний до викрадення опозиціонерів за наказом Лукашенка

У Швейцарії перед судом постане колишній офіцер білоруського Спеціального загону швидкого реагування Юрій Гаравський, якого підозрюють у причетності до вбивств політичних опонентів Лукашенка в 1999 році. Його судитимуть за статтею про зникнення людей.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр «Вясна».

Судовий розгляд справи заплановано на 19—20 вересня 2023 року. Адвокат центру заявив, що суд над членом «ескадрону смерті» є вагомим сигналом. Гаравському загрожує до 20 років тюрми. Сам він розраховує на умовний термін.

Гаравський — це перший громадянин Білорусі, який постає перед судом за насильницьке зникнення людей. Це також перше застосування спеціального положення, яке передбачає кримінальну відповідальність за цей злочин у Швейцарії.