У Польщі зросла кількість померлих від «хвороби легіонерів». Влада вивчає, як бактерія потрапила у водогін

Від початку спалаху легіонельозу в південно-східній частині Польщі зареєстрували понад 150 випадків зараження, 14 з яких летальні.
ВВС пише, що у вівторок, 29 серпня, виявили ще девʼять нових випадків інфікування.
Більшість померлих становлять люди похилого віку. Усі вони мали супутні захворювання, зокрема онкологічні.
У муніципальну систему водопостачання додали більшу кількість хлору, аби знезаразити воду, а мешканців міста попередили про необхідність кипʼятити воду перед вживанням.
Тим часом влада зʼясовує, як бактерія легіонела потрапила у водогін, яким здійснюється водопостачання Жешува та його околиць.
Уповноважений уряду Польщі з питань інформаційної безпеки Станіслав Жарин заявив, що не виявлено жодної інформації, яка свідчила б про диверсію. Перші випадки інфікування були зафіксовані 17 серпня.
- Легіонельоз — гостре інфекційне захворювання, яке спричинює здебільшого бактерія Legionella pneumophila, рідше інші легіонели. Характеризується поліморфізмом клінічних симптомів із переважним ураженням дихальної системи, перебігає у двох клінічних формах — «хвороба легіонерів» та гарячка Понтіак.