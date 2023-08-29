Forbes Ukraine оголосив список «30 до 30». Туди увійшли військові, волонтери та науковці

Forbes Ukraine вчетверте оголосив список «30 до 30: творці майбутнього». Це молоді українці, що за рік відзначились великим внеском у зміцнення України. Здебільшого у списку присутні військові, винахідники та волонтери.
Серед них — один із наймолодших комбригів Олександр Сак, який командує 47 окремою механізованою бригадою, командир розвідувального батальйону Ігор Дикун, медикиня Ніна Колосінська, яка рятувала поранених у Маріуполі та в російському полоні, народний депутат, котрий пішов служити матросом, Роман Лозинський.
Також у список увійшли полеглі герої, зокрема 28-річний Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі».
Повний перелік «30 до 30: творці майбутнього»:
- Юлія Бігун
Засновниця благодійного фонду «Твоя любов» та соціальної компанії OHRA Home, менеджерка з навчання запобігання ризикам від вибухонебезпечних предметів компанії Tetra Tech. Працевлаштовує жінок з інвалідністю та матерів дітей з інвалідністю.
- Дмитро Вовк & Віктор SDY Оруджев
CEO кіберспортивної організації Monte та кіберспортсмен, капітан Monte. Monte справили фурор на одному з головних турнірів Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO).
- Любов Галан
Співзасновниця та голова громадської організації «Принцип». Системно бореться з бюрократією, з якою стикаються військовослужбовці.
- Богдан Гнатковський
CEO та співзасновник стартапу NewHomesMate (екс-Propertymate). Під час стартап-зими залучив $5,5 млн у компанію.
- Дмитро Главацький
Засновник компанії G Car. З нуля побудував найбільший автопарк (таксі) в країні.
- Віталій Гордієнко
Кіноблогер, актор, засновник YouTube-проєкту «Загін кіноманів». Найпопулярніший кіноблогер України.
- Світлана Денисенко
Директорка благодійного фонду Київської школи економіки. Залучила з початку війни понад $70 млн для ЗСУ та на гуманітарні проєкти.
- Юрій Гуляк (Гиря)
Командир батальйону 80 бригади ДШВ ЗСУ. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів. Брав участь у боях за Нову Каховку, Вознесенськ, Бахмут, Лисичанськ, Харківщину. Нині воює на сході. Один з наймолодших комбатів ЗСУ.
- Роман Гурбанов & Ілля Почкун
Засновники креативного агентства «Тактика». Найдинамічніший новий гравець на ринку українського креативу.
- Ігор Дикун
Командир розвідувального батальйону 5 окремої штурмової бригади, Герой України. У бойових умовах сформував і підготував розвідувальний батальйон.
- Костянтин Дудченко
Співвласник та керівний партнер у Prostir.coffee (Херсон, Івано-Франківськ), засновник брендів «Херсонська кава» та «Крамниця «Спільне». Втративши бізнес у Херсоні, з нуля створив новий в Івано-Франківську.
- Олег Заремба
Cпівзасновник стартапів AiSDR та AXDRAFT. Двічі створював стартапи, що потрапляли до зіркового акселератора Y Combinator у США.
- Олександр Сак
Командир 47 окремої механізованої бригади, лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Один із наймолодших і найпрофесійніших командирів бригад.
- Ніна Колосінська
Анестезіолог, лейтенант медичної служби Збройних сил України. Врятувала десятки життів людей у Маріуполі та в російському полоні.
- Артем Копанєв
СОО Genesis. Один із наймолодших топменеджерів великої української IT-компанії.
- Іван Кришталь & Тетяна Парфільєва
Співзасновники Cher’17. Збільшили у чотири рази продажі одягу бренду Cher’17 за минулий рік.
- Євген Кудрявець
Перший заступник міністра освіти та науки України. Відкрив для українських школярів понад 30 міжнародних конкурсів та олімпіад.
- Вероніка Лапчак (Арістова)
Парамедикиня добровольчого батальйону ОУН, керівниця Львівського осередку жіночого ветеранського руху. Допомогла сотням жінок-ветеранок упоратися з ПТСР.
- Роман Лозинський
Народний депутат України, старший матрос ССО. Депутат, який пішов служити до Сил спеціальних операцій і виконував бойові завдання.
- Вадим Мельник
Власник Dronehub. Створив інноваційне рішення на ринку дронів.
- Олена Скирта
Співзасновниця проєкту з популяризації науки INSCIENCE. Організовує найбільші науково-популярні конференції в Україні.
- Михайло Мудрик
Футболіст. Найцінніший український талант з часів Андрія Шевченка.
- Міша Рудомінський
Співзасновник та генеральний директор Promin Aerospace, співзасновник Himera Radios. Координує розробку рацій Himera, невразливих до РЕБ. Розробляє легкі ракетоносії з двигуном, що спалює сам себе.
- Skofka (Володимир Самолюк)
Реп-виконавець. Автор одного з найпопулярніших треків воєнного часу.
- Вадим Синжерецький
CEO та співзасновник маркетплейсу репетиторів BUKI. За півтора року великої війни збільшив утричі дохід компанії, що потрапила до списку найкращих освітніх стартапів Європи.
- Василіса Степаненко
Журналістка, продюсерка, відеооператорка. Журналістка, яка розповіла світові правду про воєнні злочини росії і отримала Пулітцерівську премію.
- Гліб Стрижко
Морський піхотинець. Незважаючи на травму, продовжує працювати на благо України.
- Антон Тимошенко
Комік. Збирає тисячі людей у залах і мільйони гривень на ЗСУ.
- Дмитро Фінашин
Розвідник Національної гвардії, снайпер, Герой України. Був поранений, втратив руку, повернувся в Сили оборони України.
- Іван Фролов
Дизайнер, засновник бренду FROLOV. Дизайнер вечірніх суконь, який пошив концертне вбрання для Бейонсе.