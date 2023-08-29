Новини

Forbes Ukraine оголосив список «30 до 30». Туди увійшли військові, волонтери та науковці

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Forbes Ukraine вчетверте оголосив список «30 до 30: творці майбутнього». Це молоді українці, що за рік відзначились великим внеском у зміцнення України. Здебільшого у списку присутні військові, винахідники та волонтери.

Серед них — один із наймолодших комбригів Олександр Сак, який командує 47 окремою механізованою бригадою, командир розвідувального батальйону Ігор Дикун, медикиня Ніна Колосінська, яка рятувала поранених у Маріуполі та в російському полоні, народний депутат, котрий пішов служити матросом, Роман Лозинський.

Також у список увійшли полеглі герої, зокрема 28-річний Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі».

Повний перелік «30 до 30: творці майбутнього»:

  • Юлія Бігун

Засновниця благодійного фонду «Твоя любов» та соціальної компанії OHRA Home, менеджерка з навчання запобігання ризикам від вибухонебезпечних предметів компанії Tetra Tech. Працевлаштовує жінок з інвалідністю та матерів дітей з інвалідністю.

  • Дмитро Вовк & Віктор SDY Оруджев

CEO кіберспортивної організації Monte та кіберспортсмен, капітан Monte. Monte справили фурор на одному з головних турнірів Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO).

  • Любов Галан

Співзасновниця та голова громадської організації «Принцип». Системно бореться з бюрократією, з якою стикаються військовослужбовці.

  • Богдан Гнатковський

CEO та співзасновник стартапу NewHomesMate (екс-Propertymate). Під час стартап-зими залучив $5,5 млн у компанію.

  • Дмитро Главацький

Засновник компанії G Car. З нуля побудував найбільший автопарк (таксі) в країні.

  • Віталій Гордієнко

Кіноблогер, актор, засновник YouTube-проєкту «Загін кіноманів». Найпопулярніший кіноблогер України.

  • Світлана Денисенко

Директорка благодійного фонду Київської школи економіки. Залучила з початку війни понад $70 млн для ЗСУ та на гуманітарні проєкти.

  • Юрій Гуляк (Гиря)

Командир батальйону 80 бригади ДШВ ЗСУ. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів. Брав участь у боях за Нову Каховку, Вознесенськ, Бахмут, Лисичанськ, Харківщину. Нині воює на сході. Один з наймолодших комбатів ЗСУ.

  • Роман Гурбанов & Ілля Почкун

Засновники креативного агентства «Тактика». Найдинамічніший новий гравець на ринку українського креативу.

  • Ігор Дикун

Командир розвідувального батальйону 5 окремої штурмової бригади, Герой України. У бойових умовах сформував і підготував розвідувальний батальйон.

  • Костянтин Дудченко

Співвласник та керівний партнер у Prostir.coffee (Херсон, Івано-Франківськ), засновник брендів «Херсонська кава» та «Крамниця «Спільне». Втративши бізнес у Херсоні, з нуля створив новий в Івано-Франківську.

  • Олег Заремба

Cпівзасновник стартапів AiSDR та AXDRAFT. Двічі створював стартапи, що потрапляли до зіркового акселератора Y Combinator у США.

  • Олександр Сак

Командир 47 окремої механізованої бригади, лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Один із наймолодших і найпрофесійніших командирів бригад.

  • Ніна Колосінська

Анестезіолог, лейтенант медичної служби Збройних сил України. Врятувала десятки життів людей у Маріуполі та в російському полоні.

  • Артем Копанєв

СОО Genesis. Один із наймолодших топменеджерів великої української IT-компанії.

  • Іван Кришталь & Тетяна Парфільєва

Співзасновники Cher’17. Збільшили у чотири рази продажі одягу бренду Cher’17 за минулий рік.

  • Євген Кудрявець

Перший заступник міністра освіти та науки України. Відкрив для українських школярів понад 30 міжнародних конкурсів та олімпіад.

  • Вероніка Лапчак (Арістова)

Парамедикиня добровольчого батальйону ОУН, керівниця Львівського осередку жіночого ветеранського руху. Допомогла сотням жінок-ветеранок упоратися з ПТСР.

  • Роман Лозинський

Народний депутат України, старший матрос ССО. Депутат, який пішов служити до Сил спеціальних операцій і виконував бойові завдання.

  • Вадим Мельник

Власник Dronehub. Створив інноваційне рішення на ринку дронів.

  • Олена Скирта

Співзасновниця проєкту з популяризації науки INSCIENCE. Організовує найбільші науково-популярні конференції в Україні.

  • Михайло Мудрик

Футболіст. Найцінніший український талант з часів Андрія Шевченка.

  • Міша Рудомінський

Співзасновник та генеральний директор Promin Aerospace, співзасновник Himera Radios. Координує розробку рацій Himera, невразливих до РЕБ. Розробляє легкі ракетоносії з двигуном, що спалює сам себе.

  • Skofka (Володимир Самолюк)

Реп-виконавець. Автор одного з найпопулярніших треків воєнного часу.

  • Вадим Синжерецький

CEO та співзасновник маркетплейсу репетиторів BUKI. За півтора року великої війни збільшив утричі дохід компанії, що потрапила до списку найкращих освітніх стартапів Європи.

  • Василіса Степаненко

Журналістка, продюсерка, відеооператорка. Журналістка, яка розповіла світові правду про воєнні злочини росії і отримала Пулітцерівську премію.

  • Гліб Стрижко

Морський піхотинець. Незважаючи на травму, продовжує працювати на благо України.

  • Антон Тимошенко

Комік. Збирає тисячі людей у залах і мільйони гривень на ЗСУ.

  • Дмитро Фінашин

Розвідник Національної гвардії, снайпер, Герой України. Був поранений, втратив руку, повернувся в Сили оборони України.

  • Іван Фролов

Дизайнер, засновник бренду FROLOV. Дизайнер вечірніх суконь, який пошив концертне вбрання для Бейонсе.