Науковці вперше у світі знайшли в мозку людини живого хробака

Науковці вперше у світі повідомили, що знайшли в мозку австралійської жінки живого хробака завдовжки 8 сантиметрів.

Пацієнтку шпиталізували наприкінці січня 2021 року з «незвичайною сукупністю симптомів»: біль у животі, кашель, нічна пітливість і діарея, які спричинили посилення забудькуватості та загострення депресії. Пізніше сканування виявило «атипову поразку в правій лобовій частині мозку». У червні 2022 році жінці провели операцію у столиці Австралії Канберрі та дістали з лобової частки червʼяка. Дослідники попереджають, що цей випадок наголошує на підвищеній небезпеці передачі хвороб та інфекцій від тварин до людей.

Круглий червʼяк Ophidascaris robertsi часто зустрічається в килимових пітонів — неотруйних змій, що мешкають на більшій частині території Австралії. Учені кажуть, що жінка, найімовірніше, заразилася круглим хробаком, коли збирала новозеландський шпинат на березі озера неподалік свого будинку. Листя шпинату могли бути із зараженими фекаліями пітона та яйцями паразитів.

«Усі [в] операційній зазнали шоку всього свого життя, коли [хірург] взяв щипці, щоб виявити аномалію, а аномалія виявилася живим 8-сантиметровим світло-червоним червʼяком, що звивався. Навіть якщо прибрати фактор противності, це нова інфекція, яку ніколи раніше не реєстрували у людини», — сказав Санджая Сенанаяке, інфекціоніст лікар-терапевт з лікарні Канберри.