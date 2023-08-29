Через повномасштабне вторгнення Україна поступово втрачає космічну галузь. Провідні світові медіа про війну 28 серпня

Першого серпня ракета «Антарес» після успішного зльоту в США доставила на Міжнародну космічну станцію черговий вантаж. Особливістю цього польоту стало те, що перша ступінь ракети ― яка допомогла їй набрати висоту ― була виготовлена в Україні, у Дніпрі. І поки що їхнє виробництво призупинене, відповідно, й участь України у проєкті.

З цього починається матеріал галузевого видання Space.com про те, як повномасштабна війна вплинула на українське виробництво космічної техніки. Досі Україна займала в цій сфері потужні позиції. Від 24 лютого минулого року росіяни обстрілюють зокрема й Конструкторське бюро «Південне» та завод «Південмаш» у Дніпрі. За словами українських співрозмовників видання, попри «прильоти» підприємства продовжують активно працювати. Тільки зараз вони зосередились в основному на замовленнях для української армії.

Крім «Антаресу», «Південмаш» та КБ «Південне» брали участь у європейській космічній програмі «Вега». Зараз ця співпраця теж щонайменше поставлена на паузу. А найдошкульніше те, що країну залишають різноманітні космічні стартапи. Частина ― як-от американська компанія Firefly ― закрила українські науково-дослідні центри. Деякі українські компанії продовжують працювати з-за кордону, вивізши цінне обладнання й частину фахівців.

У керівника Української космічної агенції Володимира Усова теж є приватна компанія ― Kurs Orbital розробляє системи для заправки космічних човників пальним просто на орбіті. Компанія залишила офіс у Києві, хоча значна частина робіт наразі виконується в італійському Турині.

Розвиток української космічної сфери стримує на лише війна, а й те, що Україна не включена до європейської космічної спільноти. Наприклад, нашу країну досі не прийняли до Європейської космічної агенції. А це стримує і розвиток технологій, і фінансування дослідницьких проєктів. Усов сподівається, що внаслідок інтеграції з ЄС ближчою до Європи стане й космічна індустрія.

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