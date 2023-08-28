Ізраїль до наступного року зможе збивати іранські дрони лазерною ППО

Ізраїль матиме частковий лазерний захист наступного року, а через кілька років — повний захист, який справлятиметься з ракетами, снарядами та дронами, зокрема іранськими Shahed.
Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на слова голови ізраїльської компанії Rafael Advanced Defence Systems Юваля Стейніца.
Тим часом чиновник Міноборони розповів, що його відомство працює над розробкою «наступного покоління лазерів», які вже пройшли успішні випробування.
У ЦАХАЛі минулого року зазначали, що через деякий час Ізраїль планує розгорнути лазерні системи ППО вздовж кордону сектора Гази, щоб перевірити ефективність цього інструменту.
- Армія оборони Ізраїлю почала використовувати штучний інтелект у виборі цілей для авіаударів. Системи ШІ контролюють люди-оператори — вони перевіряють і затверджують окремі цілі та плани повітряних атак. Однак, за словами представника ЦАХАЛу, ця технологія все ще не підпадає під дію жодного міжнародного чи державного регулювання.