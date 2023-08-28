Масштабний каменепад в Альпах паралізував рух потягів між Францією та Італією

Масштабний каменепад у долині Морʼєн в Альпах паралізував залізничне сполучення між Францією та Італією.

Про це повідомляє видання Lemantin.

Зсув стався ввечері 27 серпня. За оцінками влади залізничне сполучення між Шамбері та Турином не працюватиме принаймні до 31 серпня. Рух місцевих потягів також призупинили.

Автомобільний тунель Фрежюс також закрили для руху автівок вагою понад 3,5 тонни.

«Важким транспортним засобам і автобусам пропонують проїхати через тунель Монблан або автомагістраль A8», – зазначили в префектурі.