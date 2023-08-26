У Сербії заперечили підтримку декларації «Кримської платформи»

Міністр закордонних справ Івиця Дачич заявив, що Сербія не приєдналася до декларації «Кримської платформи».

Про це повідомляє сербське видання Politika.

«Премʼєр-міністр брав участь у роботі того засідання через аудіо- та відеозвернення, але ми не підтримали і не прийняли текст «Кримської платформи», тому що він виходить за ті рамки, які для нас прийнятні», — сказав Дачич.

Він назвав «маніпуляцією» інформацію про те, що Сербія приєдналася до декларації «Кримської платформи».

Дачич нагадав, що Сербія говорить про необхідність захисту територіальної цілісності та засуджує порушення територіальної цілісності України, але не приєднується до санкцій проти росії.