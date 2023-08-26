МЗС відреагувало на ініціативу пʼяти країн ЄС щодо заборони імпорту українського зерна

Міністерство закордонних справ України зреагувало на ініціативу пʼяти країн ЄС — Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини —щодо заборони імпорту українського зерна до кінця року.

«Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції», — йдеться в заяві українського МЗС.

У відомстві оголосили, що такі обмеження не відповідають духу і букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

У міністерстві закликали керівництво Євросоюзу та причетні країни знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію.