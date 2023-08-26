МЗС відреагувало на ініціативу пʼяти країн ЄС щодо заборони імпорту українського зерна

Міністерство закордонних справ України зреагувало на ініціативу пʼяти країн ЄС — Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини —щодо заборони імпорту українського зерна до кінця року.
«Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції», — йдеться в заяві українського МЗС.
У відомстві оголосили, що такі обмеження не відповідають духу і букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.
У міністерстві закликали керівництво Євросоюзу та причетні країни знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію.
- 19 липня міністри сільського господарства Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини і Словаччини зустрічалися у Варшаві (Польща), щоб обговорити імпорт сільгосппродукції з України. Вони вважають, що ембарго на ввезення продукції з України необхідно продовжити до кінця року.
- Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Євросоюз не збереже заборону імпорту зерна з України в ці пʼять країн після 15 вересня, її введуть односторонньо. Водночас транзит українського продовольства через ці країни продовжать, наголосив Моравецький.
- Перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко 19 липня заявила, що Україна може застосувати дзеркальні заходи, якщо Європейський Союз продовжить заборону імпорту української агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії й Румунії. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль закликав Польщу відкрити кордони для експорту українського зерна.