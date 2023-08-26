День Незалежності зі втомою та нові надії контрнаступу. Провідні світові медіа про війну 25 серпня

The New York Times опублікувала короткий репортаж зі святкування Дня Незалежності в Києві. Кореспонденти повідомляють, що на відміну від торішнього святкування в центрі Києва відчувається втома, а виставка знищеної російської техніки на Хрещатику, аналогічна минулорічній, уже не викликає захвату. За рік, що минув після першого святкування Дня Незалежності в умовах повномасштабної війни з росією, Україна пережила стрімкий контрнаступ на Харківщині й звільнення Херсону, темну через обстріли інфраструктури зиму, втрату Бахмуту і повільний, складний, але все ще обнадійливий контрнаступ. У Києві вже не відчувається небезпека фізичного захоплення столиці чи знищення державності, торік ці емоції ще були свіжі. Натомість, як запевняють кореспонденти видання, наростає відчуття травматизованості війною: неподалік від виставки техніки на Хрещатику стояли родичі бійців 77 окремої аеромобільної бригади, які говорять, що майже 170 із них зараз вважаються зниклими безвісти. Місяцями влада не може відповісти десяткам людей, що сталося з їхніми рідними. Чимало з них зникли в районі Бахмуту, згадує NYT.

Не варто таврувати літній контрнаступ ЗСУ як невдачу, запевняють у колонці на The Washington Post екскерівник військ НАТО в Афганістані Давид Петреус і керівник дослідницького проєкту Critical Threats Фредерик Каган. Сучасні війни не розвиваються лінійно, і немає підстав вважати, що якщо наступ почався повільно, він так само мляво й продовжиться. Треба приділяти більшу увагу деталям, пишуть автори матеріалу. Наприклад, тому, що на кількох ділянках фронту ЗСУ вже «подолали тверду оболонку російської лінії захисту», пройшовши складні мінні поля. Попереду ― друга, нібито головна смуга оборони росіян, однак імовірність того, що у виснажених російських військ достатньо резервів і техніки для серйозного спротиву, невисока. На деяких ділянках, особливо на півдні, дає результати системне вибивання Україною російських складів, логістичних центрів і командних пунктів. І недавні взяття Роботиного й Урожайного ― хороший знак на цьому тлі.

Силу росіян не варто недооцінювати ― на нинішньому етапі війни вони показали себе краще, ніж очікували аналітики. Їхня система укріплень і мінних полів виявилась ефективною, також окупанти опанували методи гнучкої оборони: підпускають українські підрозділи ближче до себе, а коли ті виснажаться в наступі, посилено їх атакують. Однак у наступі, який триватиме щонайменше до кінця року, в України високі шанси обвалити оборону росіян на якійсь ділянці та швидко піти вперед. Передумови в ЗСУ для цього є, а тактика українців зрештою призведе саме до цього, впевнені Петреус і Каган. Під кінець колонки вони вчергове закликають США надати Україні ракети та касетні боєприпаси не лише для артилерії, але й для далекобійної зброї. Зараз ― найкращий час це зробити, переконані експерти.

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