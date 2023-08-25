Буданов: Майже 20% російських військових здаються в полон добровільно

Приблизно 20% російських військових здалися в полон добровільно.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю виданню «Крим.Реалії», яке вийшло 25 серпня.

«Це десь 20% точно. Просто там «мені страшно, я нічого не хочу», — заявив глава воєнної розвідки й додав, що «обмінний фонд» в України набагато менший, ніж в окупантів.

«Тому що в перші дні вторгнення рф нахапала тут страшну кількість заручників, зокрема цивільних, пенсіонерів із силових структур, просто людей, яких вони вважали страшними для себе, і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ці цифри ми не зможемо», — заявив він.

Точну кількість російських полонених Буданов назвати відмовився, пославшись на держтаємницю.