Оператор японської АЕС «Фукусіма-1» стверджує, що вода навколо обʼєкта безпечна

Оператор японської АЕС «Фукусіма-1» заявив, що вода в Тихому океані навколо обʼєкта безпечна. Там провели її аналіз.

Про це пише BBC.

За словами речника Кейсуке Мацуо, результати аналізу води були «подібними до нашого попереднього моделювання та значно нижчими» за межу безпеки. Оператор проводитиме дослідження щодня протягом наступного місяця.

Міністерство навколишнього середовища Японії повідомило, що 25 серпня також зібрало зразки морської води з 11 різних місць і оприлюднить результати їх аналізу 27 серпня.