«Укрзалізниця» попередила про затримку рейсів харківського напрямку

У Полтавській області з рейок зійшли вантажні вагони, через що деякі рейси харківського напрямку прямуватимуть резервним маршрутом. Орієнтовний час затримки — чотири години.

Про це пише «Укрзалізниця».

Затримуються такі поїзди:

№ 711 Краматорськ — Київ;

№ 723 Харків — Київ;

№ 724 Київ — Харків;

№ 21 Харків — Львів;

№ 22 Львів — Харків;

№ 17 Харків — Ужгород;

№ 73 Харків — Перемишль;

№ 93 Харків — Хелм.

Поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська.

Усі зали очікування на вокзалах Києва та Харкова будуть відчинені для пасажирів, які через затримку потягів прибуватимуть у комендантську годину.