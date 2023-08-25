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«Укрзалізниця» попередила про затримку рейсів харківського напрямку

Автор:
Ліза Бровко
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У Полтавській області з рейок зійшли вантажні вагони, через що деякі рейси харківського напрямку прямуватимуть резервним маршрутом. Орієнтовний час затримки — чотири години.

Про це пише «Укрзалізниця».

Затримуються такі поїзди:

  • № 711 Краматорськ — Київ;
  • № 723 Харків — Київ;
  • № 724 Київ — Харків;
  • № 21 Харків — Львів;
  • № 22 Львів — Харків;
  • № 17 Харків — Ужгород;
  • № 73 Харків — Перемишль;
  • № 93 Харків — Хелм.

Поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська.

Усі зали очікування на вокзалах Києва та Харкова будуть відчинені для пасажирів, які через затримку потягів прибуватимуть у комендантську годину.