США мають налаштуватися на багаторічну підтримку України. Провідні світові медіа про війну 24 серпня

Редакційна рада The Washington Post опублікувала чергову присвячену Україні колонку ― «Путін планує тривалу боротьбу в Україні. США мають зробити так само». Її ключовий посил полягає в тому, що росія поки що не демонструє готовності відмовитися від своїх неоімперських забаганок. Кількість загиблих у війні росіян жахає ― але не путіна. І він, налаштовуючи економіку на військові рейки та маючи в підпорядкуванні значно більше населення, ніж має Україна, явно розраховує перечекати ентузіазм Заходу в підтримці Києва.

Так, попри щільно заміновані території та перевагу росіян в артилерії ЗСУ продовжують наступати, констатує видання. Також американські аналітики, які зараз запевняють, що контрнаступ навряд дозволить Україні вийти до Азовського моря цього року, не раз помилялись. Вони переоцінювали російську військову міць, тоді як армія рф залишається погано натренованою і голодною та має величезні структурні проблеми. Однак ознак, що війна триватиме ще довго, чимало, пише WP.

Захід щедро вклався в підтримку України. Проте зазвичай допомога надходила запізно і була недостатньою. F-16, про які Київ просив ще в перші місяці війни, надійдуть на озброєння не раніше наступного року і в поточному контрнаступі не допоможуть. Очевидно, що якби західні партнери України були рішучішими, перебіг війни міг би бути іншим і точно б вдалося зберегти чимало життів. Але навіть така підтримка Заходу ― благо, й американські політики мають підтримати запропонований Джо Байденом новий пакет допомоги Україні на $24 мільярди, пише редакційна рада видання. Навіть прихильники Дональда Трампа мають зрозуміти, що потурання диктаторам призводить лише до більших проблем і масштабніших конфліктів. І що в разі програшу України наступною ціллю росіян явно буде країна НАТО, а тоді витрати США, як і втрати, суттєво зростуть. Тож доки Україна не нагадуватиме «дикобраза» і не буде настільки добре озброєною, щоб навіть найтупіші росіяни розуміли, що зазіхання на українські землі несуть їм лише смерть, доти задачу США не можна вважати виконаною, підсумовує WP.

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