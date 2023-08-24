Мінʼюст США подав до суду на SpaceX через дискримінацію при наймі на роботу

Міністерство юстиції США подало до суду на компанію американського мільярдера Ілона Маска SpaceX, стверджуючи, що під час працевлаштування там дискримінують біженців.

Про це пише CNN.

У позові Мінʼюст стверджує, що щонайменше з вересня 2018 року до травня 2022-го SpaceX регулярно перешкоджала шукачам притулку й біженцям подавати заявки на роботу, відмовлялася наймати їх, порушуючи Закон про імміграцію та громадянство (INA).

Також у позові йдеться, що SpaceX у вакансії писала, що лише власники грін-карт і громадяни США можуть працювати в компанії — нібито через федеральні закони про експортний контроль. Насправді ж закони не заважають SpaceX наймати іноземців.

Мінʼюст наводить ще кілька фактів, що можуть свідчити про дискримінацію мігрантів з боку SpaceX.