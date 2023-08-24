LEGO продаватиме конструктор зі шрифтом Брайля, щоб допомогти дітям із вадами зору

LEGO продаватиме конструктор із закодованим на цеглинках шрифтом Брайля, щоб діти з вадами зору навчилися читати сенсорний алфавіт.

Про це пише The Guardian.

Раніше компанія безкоштовно надавала такий конструктор кільком шкілам і службам, що займаються з незрячими дітьми, а тепер запускає їх у масовий продаж.

Набори цеглинок зі шрифтом Брайля матимуть ідеї для низки навчальних ігор, у які сімʼї зможуть грати разом.

Європейська спілка незрячих (EBU) зауважує, що знання шрифту Брайля покращує орфографію, читання і письмо, а також сприяє вищому рівню освіти та кращим можливостям працевлаштування для людей з вадами зору.