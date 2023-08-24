Американські військові посадовці критикують поведінку ЗСУ в контрнаступі. Провідні світові медіа про війну 23 серпня

Вищі військові чини США, зокрема глава Об’єднаних військових штабів Марк Міллі і керівник сил США в Європі Крістофер Каволлі у переговорах з українськими партнерами, серед яких і керівник Генштабу Валерій Залужний, критикують поведінку України в поточному контрнаступі. Про це пише The New York TImes, посилаючись на коментарі майже десяти анонімних джерел у США з числа високопосадовців. Головна причина для критики ― те, що донедавна на жодному з напрямків контрнаступу ЗСУ не мали великого угруповання військ, спроможного на прорив. Війська більш-менш рівномірно роззосереджені по всій лінії фронту. При цьому й Україна, і її партнери погоджуються, що ключовим зараз є південний фронт: якщо ЗСУ вдасться перерізати там шляхи постачання російської армії, це буде серйозною перемогою й значно послабить російське угруповання на Херсонщині та в Криму.

Українська армія розмірено, хоч і повільно, просувається вперед, зауважують у відповідь у Києві. Військова доктрина США слідує принципу прориву на одній ділянці, який міг би забезпечити подальший переможний наступ, однак в України та росії інші доктрини, які передбачають бої на широкій ділянці фронту. Зрештою, армія США не брала участі в сучасних війнах такої інтенсивності, як російсько-українська, тому американські генерали можуть не враховувати всього. Однак ЗСУ погоджуються, що контрнаступ відбувається заповільно, а до осінньої багнюки та зимових холодів лишається небагато часу. Навіть якщо до похолодання українським захисникам вдасться відвоювати значну територію, через погіршення погоди утримувати її та просуватися далі стане складніше.

Також партнерів України дивує рішення Києва тримати чимало військ у районі Бахмуту. Зрозуміле рішення тримати там невеликий контингент, щоб скувати чимало російських сил. Однак бійців ЗСУ там значно більше, а потенційне звільнення цього міста суттєво на ситуацію на фронті не вплине. Можливо, пропонують іноземні військові на нарадах, є сенс перевести звідти частину бійців на південний напрямок.

За словами співрозмовників NYT, українська сторона нерідко погоджується із зауваженнями союзників, зокрема із тим, що треба виділити більше сил на пріоритетні напрямки. Результатом цього стало, наприклад, застосування резервів на Токмацькому напрямку, що дозволило, зокрема, звільнити Роботине. Падіння цього опорного пункту росіян американці називають хорошим знаком, пише видання.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]