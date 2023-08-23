Сили оборони вдарили по російському літаку в Чорному морі

Головне управління розвідки повідомило, що Сили оборони України вдарили по російському літаку в Чорному морі.

Поблизу острова Зміїний, у районі так званих «вишок Бойка», було зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак росіян спробував атакувати військові судна України, але отримав відповідь.

Російська пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Але насправді російська ракета впала у воду і не пошкодила українські катери.

У відповідь Сили оборони вдарили ракетою по російському літаку і пошкодили російський борт, який одразу залишив місце події та полетів у напрямку найближчого аеродрому.