У Львові невідомі пошкодили скульптуру «Впевнена»

Уночі проти 23 серпня невідомі пошкодили скульптуру Василя Корчового «Впевнена», яку тимчасово встановили в Стрийському парку.
Про це повідомив куратор Львівського тижня скульптури Павло Гудімов.
Фігуру облили переробленим мастилом і спробували підпалити.
«У такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі», — зазначив Гудімов. Він чекає зустрічі із правоохоронцями.
- Скульптуру оголошеної жінки з пишними формами встановили у рамках Львівського тижня скульптури 2023 і вона викликала жваві обговорення в соцмережах, медіа та беспосередньо в парку. Вона належить засновнику Канівського скульптурного симпозіуму Юрію Сташківу.